Erdoğan: ‘Güvenli bölge’yi dost bildiklerimiz sabote etti

Macaristan ziyaretinin son gününde işadamlarına seslenen Başkan Erdoğan, Türk ekonomisine yönelik spekülatif saldırıların temelinde Türkiye’nin Suriye ve Irak politikası olduğunu söyledi. İsim vermeden ABD’yi hedef gösteren Erdoğan, “Güvenli bölgeler teklifimiz başta müttefiklerimiz tarafından bilinçli bir şekilde sabote edilmiştir” dedi.

Macaristan’a iki günlük resmi ziyarete bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Macaristan İş Forumu’nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Macaristan’a Afrika’da ortak yatırım yapma çağrısında bulundu. Konuşmasında, “Biz Macaristan’ı yabancı bir ülke olarak görmüyoruz” ifadesini kullanan Erdoğan, Macaristan’ı ticaret üssü ve en önemli geçiş noktalarından biri olarak gördüğünü belirterek, “Türkiye-Macaristan işbirliği ile Afrika’da ortak yatırımlara girelim. Afrika’nın beklentileri çok” şeklinde konuştu.

Türk ekonomisi sağlamdır

Son birkaç aydır Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ve manipülatif saldırılar yaşandığını hatırlatan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bu saldırıların hedefi, ülkemize başta terörle mücadele olmak üzere bekasını ilgilendiren hususlarda milli menfaatleriyle çelişen kararları kabul ettirme gayretleridir. Eylül’de açıkladığımız Yeni Ekonomik Programımızla artık bundan sonra katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yoğunlaşacağız. Alınan önlemlerle ekonomimizin dengelenme yönünde işaretler verdiğini memnuniyetle görüyoruz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır.”

AB sözünde durmadı

Türk ekonomisine yönelik saldırıların temelinde, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta kendi huzuru ve güvenliğini sağlamak için attığı adımların bazı çevreleri rahatsız etmesi bulunduğunu belirten Erdoğan, “YPG’nin işgalinde olan bölgelerde, şimdi yüz binler huzur içinde yaşıyor. Soçi Mutabakatı ile 3.5 milyon insanın güvenliği garanti altına alınmıştır. 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. 33 milyar dolar açıkladık. Hiçbir kuruluştan doğru dürüst yardım almadık. AB sözünde durmadı” diye devam etti.

Dost bildiklerimiz sabote etti

Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla, Suriye’nin geleceğine dair ayrılıkçı tehdide çok ağır bir darbe vurduğunu kaydeden Erdoğan, “Yüz binlerce insanın hayatını kurtaracak, milyonlarcasının da Suriye’de kalmasını sağlayacak ‘güvenli bölgeler’ teklifimiz başta müttefiklerimiz tarafından bilinçli bir şekilde sabote edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Macaristan’la özellikle savunma sanayine yönelik bazı adımlar atmayı planladıklarını kaydeden Erdoğan, iki ülke ilişkileri konusunda ise şunları söyledi:

Hedef 50 milyon turist...

“Görüşmelerde bu konuların üzerinde de durduk. Turizmde 40 milyona ulaştık. Hedefimiz 2023’te 50 milyon turist. Macaristan’da ciddi yatırımlar yapan şirketlerimiz olduğunu görüyorum. Bankalarımız arasındaki ilişkileri de güçlendirmemiz gerekiyor. Ticaret savaşları gibi söylemlerin ticaretimizi esir almaya çalıştığı bir ortamda Macaristan’la ekonomik işbirliğimiz çok büyük önem arz ediyor. Bir çağrıda bulunmak istiyorum, ilişkilerimizin ekonomik boyutunu daha da güçlendirelim. Dostum Orban da bu konularda kararlıdır. Macaristan’dan ne alabileceksek almaya, Macaristan da bizden ne alabilecekse alması konusunda teyitleştik.”