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Siyaset Erdoğan-Guterres görüşmesinin ardından BM'den açıklama
Siyaset

Erdoğan-Guterres görüşmesinin ardından BM'den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 22:30:00 -
Erdoğan-Guterres görüşmesinin ardından BM'den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.

BM Genel Sekreterliği, Erdoğan ve Guterres görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Erdoğan ve Guterres'in görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldığı bildirildi.

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