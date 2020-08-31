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Gündem Erdoğan Giresun'da! Sel bölgesini havadan inceledi
Gündem

Erdoğan Giresun'da! Sel bölgesini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos'ta sel felaketi yaşanan Giresun'da incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:21:00 -
Erdoğan Giresun'da! Sel bölgesini havadan inceledi

Giresun'da 22 Ağustos günü meydana gelen sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Felaketin yaşandığı kentte, 4'üs asker olmak üzere 10 kişi hayatını kaybederken, 1'i asker 5 kişi de kayboldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kentte incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti.

Havadan inceledi

Kentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'daki sel bölgesini havadan inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra felaket bölgesinde selden etkilenen vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan bölgeyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan brifing aldı.

AFAD'dan açıklama

Öte yandan AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da Giresun açıklaması geldi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da AFAD, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik, 112, Devlet Su İşleri, belediye, itfaiye, Karayolları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Türk Kızılay, Arama Kurtarma Derneği, İnsani Yardım Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarından toplam 3 bin 627 kişinin ve 1270 araç ile çalışmalara devam edildiği belirtildi.

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