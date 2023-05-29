Erdoğan gibi konuşan Muhammed Nur Yahya yine gülümsetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ettiği videolarla gündeme gelen Muhammed Nur Yahya yine gülümseten bir videoya imza attı.
28 Mayıs seçiminin ardından sosyal medyada viral olan videoda Yahya, bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer konuşmasını taklit etti.
Şanlıurfa'da AK Partililere Cumhurbaşkanı gibi hitap eden Yahya'nın videosu kısa sürede izlenme rekoru kırdı.
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