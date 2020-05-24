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Aktüel

Erdoğan: "Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerek Afrin ve İdlib’deki kahramanca mücadelenizi milletimiz asla unutmayacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:06:19 -
Erdoğan: "Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerek Afrin ve İdlib’deki kahramanca mücadelenizi milletimiz asla unutmayacaktır."
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