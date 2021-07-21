Erdoğan gerçeği açıkladı! 'Muhalefet dışlandı' diyen Karar yazarı şimdi Kemal'e hesap soracak yüreğin var mı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyaretine MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de eşlik etti. KKTC ziyareti başta Yunan basını olmak üzere uluslararası kamuoyunda büyük ilgi gördü.

Kılıçdaroğlu'nun davet edilmediğini söyleyerek Erdoğan'ı eleştirdi

Maraş açılımının da gündeme geldiği ziyaretle ilgili Karar yazarı Akif Beki, “Kıbrıs heyetinde Kılıçdaroğlu niye yoktu?” başlıklı yazısında ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun KKTC ziyaretine davet edilmediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve meclis binası müjdelerinin de verildiği ziyarete ilişkin Beki, “Oysa Ecevit’in “Kıbrıs kahramanlığı” sırasında oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğunda bugün Kılıçdaroğlu var. Üstelik ana muhalefet lideri. Neden dışlandı? Kıbrıs çıkarmasının siyasi kahramanlarına vefa iddiasıyla bağdaşmıyor.” diyerek iktidara tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklaması Karar yazarını yalanladı

Beki, Kılıçdaroğlu’nun dışlandığını söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs dönüşü sonrası yaptığı açıklama, Karar yazarını yalanladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteci Sibel Erdem, Erdoğan'a "Heyette MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal, SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk vardı. CHP ve İyi Parti genel başkanları yoktu. Onlara davet gitti mi? Gittiyse katılmamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in de ziyarete davet edildiğini söyleyerek şu açıklamada bulundu:

Biz Kıbrıs davasına başından beri sahip çıkıyoruz. Rahmetli Ecevit o zamanın Başbakanıydı ama Başbakan Yardımcısı olarak da merhum Erbakan vardı malum. Ben de tabi o zamanlar partimizin içerisinde aktif bir görevdeydim ve süreci iyi biliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından bu ziyarete, bu kutlamaya, örneğin, Oğuzhan Bey davet edildiği gibi Temel Bey de davet edildi. Ama Temel Bey maalesef gelmedi.

"Onların millilik diye bir derdi yok"

Aynı şekilde CHP ve İyi Parti genel başkanları da davet edildi. Ama maalesef onlar da gelmedi. Öbür tarafta HDP tabii ki davet edilmedi. Çünkü onların millilik diye bir derdi yok. Öyle sayısal duruma da bakılmadı.

Sayın Mustafa Destici de davet edildi. Özellikle Erbakan Hocamızın sebebiyle oğlu Fatih Bey davet edildi. Hakeza Oğuzhan Bey o dönemin içerisinde aktif rol oynadığı için o da davet edildi. Sayın Önder Aksakal merhum Ecevit’in şu andaki adeta vekili konumunda kabul edilerek o da davet edildi. Sağ olsunlar geldiler. Ben maksat hasıl oldu diye düşünüyorum. Ben de bu tür programlarda bu hassasiyetlere hep dikkat ederim. Arkadaşlar “Kimler olsun?” dediklerinde, aynı hassasiyeti göstererek, yeter ki milli ve yerli bir duruş varsa, değerlerimize karşı düşmanlık duygusu yoksa kesinlikle biz onlarla beraber oluruz; onlarla beraber yola devam ederiz. Sağ olsun zaten Cumhur İttifakı olarak da Sayın Devlet Bey ile bu konularda her zaman görüşmemizi yaparız. O da bu tür hassasiyetlere değer veren bir insan olarak bizimle beraber. Burada da yine birlikte olduk, programlarımızı birlikte icra ettik.

Kılıçdaroğlu'na hesap soracak yüreğin var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası yalanı suratına çarpılan Akif Beki'nin özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu. Kamuoyu, ana muhalefet liderinin ziyarete çağrılmadığı yalanı üzerinden iktidara hesap sorma cesaretinde bulunan Akif Beki'nin, davete icabet etmeyen Kılıçdaroğlu'na 'Neden gitmedin? diye hesap soracak cesaretin var mı?' diyerek tepki gösterdi.

Davutoğlu'nun Karar gazetesinden, hırs uğruna Erdoğan'a ve iktidara saldıran Beki'nin niyetinin halis olup olmadığı özür dileyip dilememesi ile ortaya çıkacak.