Erdoğan: George’a Hans’a önayak oluyorlar

Partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyasının ilk mitingini Sivas’ta düzenleyen Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine Pir Sultan Abdal’ın, “Kul Olayım Kalem Tutan Ellere” şiiriyle başlayarak Sivaslılara selam ve sevgilerini iletti. Son aylardaki zamlara dem vuran Erdoğan, şunları dile getirdi: “Terörle mücadele bütün ciddiyetiyle devam ediyor. Biz bunu yaparken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar, ‘Domates’, ne diyorlar ‘Patlıcan’, ne diyorlar ‘Sivri biber.’ Ya düşünün, düşünün bir merminin fiyatı nedir, benim Mehmet’imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu mücadelenin bedeli nedir, bunu bir düşünün.”

Zam furyasını dizginleyeceğiz

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunları bu iktidar yapıyorsa, bu iktidar başarıyorsa siz daha hâlâ kalkıyor, ‘Patates, soğan, domates, sivri biber’ bunlarla konuşuyorlar. Yani bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da George’a Hans’a önayak oluyorlar. Biz bu mücadeleyi bugüne kadar kazandık ve kazanmaya da devam edeceğiz. Eğer birileri marketlerde şuralarda buralarda yapıyorlarsa gerekirse tanzim satışları belediyelerimizin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata da buralara ürünleri getiririz. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Gıda Tarım Bakanlığımız başladılar.”

3 kuruşa toprakları yedirtmeyiz

Ekonomideki gelişmelerden Suriye meselelerine kadar daha birçok konuyu konuşma fırsatı bulamadıklarını belirten Erdoğan, şunları ifade etti: “İşte Afrin’de olanları gördünüz değil mi? İki ay Afrin’de biz leblebi, çekirdek mi kullandık? Ne kullandık? Mermi kullandık, bombaları kullandık, silahlı, silahsız bütün o İHA’larla ne yaptık? Bu teröristleri yok ettik. Bu, ne domatese benzer, ne patlıcana, ne sivri bibere benzer. Benim ecdadım Çanakkale’yi fethederken ne yedi, ne içti, bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar. Üç kuruş, beş kuruş yeri geldiğinde fazla veririz ama biz namerte bu toprakları yedirtmeyiz.”

Cumhur İttifakı’nın iki ayağı var

Cumhur İttifakı’nın uyum içinde devam ettiğine vurgu yapan Erdoğan, şunları aktardı: “Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhur İttifakı’nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey de yok. Bazı dedikodular oluşturuyorlar. Neymiş, AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye fesada aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yöneten, dünyada nam salan AK Parti’yiz AK Parti.”

Vatana uzanan eli kırarız

Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları bozduklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas’ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Türkiye’nin çıkarlarına, kazanımlarına, büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Türkiye’nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 31 Mart’ta milletimizden yine bir tokat yiyeceklerdir. Kampanyayı ‘ya Allah bismillah’ dedik, buradan başlattık. Bugün bir kez daha Sivas’tan yola çıkarak milletimizle kucaklaşıyoruz.”

CHP, HDP, İP, SP el ele kol kola

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti: “CHP’nin terör örgütünün güdümündeki partiyle kurduğu ittifakı görüyorsunuz. Kimler kimlerle iş tutuyor? CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, dördü de el ele, kol kola yürüyorlar. Güzel bir sözdür, ‘Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.’ Olay bu kadar basit.” Eski stadın yerine 55 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapacaklarını dile getiren Erdoğan, millet bahçesinin içinde millet kıraathanesi yapılacağını söyledi. Erdoğan, “Bunu CHP anlayamadı. Ben ‘kıraathane’ diyorum, onlar ‘kumarhane’ diyor çünkü la teşbih, dervişin zikri fikri meselesi var ya, işte bunların durumu da bu” diye konuştu.

Ayşem, Mehmetim niye binmesin

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar lira olan Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattının yapımının da devam ettiğini kaydeden Erdoğan, “Şimdi ne der onlar biliyor musunuz? ‘Aman yapmayın ha’. Öyle derler. George, Hans, yüksek hızlı trenle gidecek de benim Ayşem, Fatmam, Ahmetim, Mehmetim niye gitmesin?” dedi.

Adaylar görücüye çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas mitinginde partisinin ve Cumhur İttifakının Sivas Belediye Başkan adaylarıyla birlikte vatandaşları selamladı. Mitinge vatandaşların ilgisi büyüktü.