Erdoğan genç çiftlerin nişan yüzüklerini taktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki mitingin ardından iki gencin nişan yüzüklerini taktı.11 Mart 2019 Pazartesi 19:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta iki gencin nişan yüzüklerini taktı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen miting sonrası Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Nişan kurdelelerini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Mitingin ardından genç çiftin nişan yüzüklerini takan Erdoğan, daha sonra Hakkari'ye hareket etti.
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