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Gündem Erdoğan gece yarısı imzaladı! Görevden alındılar
Gündem

Erdoğan gece yarısı imzaladı! Görevden alındılar

Yeniakit Publisher
2023-05-06 11:22:00 -
Erdoğan gece yarısı imzaladı! Görevden alındılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Mali Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi, yerine ise Efe Ceylan atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı’na Ali Tolga Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişlik kadrolarına ise İrfan Kaya, Mehmet Özgül, Memet Birdal, Oktay Öztürk ve Yaşar Keleş atandı. 

 
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Yorumlar

alper

asi denen senin derdin soğan patese mendil aç sokda sana soğan patates parası veriler ülkeyi paylaşıyorlar bu  halka soğan .. yiyor utanmaz ancak adı gibi isyankar

hayri

soğanla patatesle uğraşan azgın azınlık size bir tane daha izmirde heykeliniz yapıldı hadi gidinde tapının reis ne derse o doğrudur kudurun kudurun
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