Erdoğan: Fırsat bulsalar bu ülkeyi terör örgütlerine teslim etmekte bir dakika bile tereddüt etmezler
Erdoğan: Bakıyorsunuz Avrupa Parlamentosu tamamı bölücü terör örgütünün, FETÖ'nün argümanlarından oluşan gerekçelerle ülkemize saldırıyor. Fırsat bulsalar inanın bu ülkeyi terör örgütlerine teslim etmekte bir dakika bile tereddüt etmeyecekler.17 Mart 2019 Pazar 16:12
Erdoğan: Bakıyorsunuz Avrupa Parlamentosu tamamı bölücü terör örgütünün, FETÖ'nün argümanlarından oluşan gerekçelerle ülkemize saldırıyor. Fırsat bulsalar inanın bu ülkeyi terör örgütlerine teslim etmekte bir dakika bile tereddüt etmeyecekler.
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