Erdoğan: Fırsat bulsalar bu ülkeyi terör örgütlerine teslim etmekte bir dakika bile tereddüt etmezler Erdoğan: Bakıyorsunuz Avrupa Parlamentosu tamamı bölücü terör örgütünün, FETÖ'nün argümanlarından oluşan gerekçelerle ülkemize saldırıyor. Fırsat bulsalar inanın bu ülkeyi terör örgütlerine teslim etmekte bir dakika bile tereddüt etmeyecekler.

Erdoğan: Bakıyorsunuz Avrupa Parlamentosu tamamı bölücü terör örgütünün, FETÖ'nün argümanlarından oluşan gerekçelerle ülkemize saldırıyor. Fırsat bulsalar inanın bu ülkeyi terör örgütlerine teslim etmekte bir dakika bile tereddüt etmeyecekler.

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