Erdoğan: Fazıl Say'la anlaştık, 29 Ekim'de gelecek

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen sohbeti köşesine taşıdı. Erdoğan'ın Siirt mitingi için şehre gittiğini söyleyen Çekirge, Siirt'te kayyımların etkisinin gözle görülür derecede fazla olduğunu, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin başta Siirt olmak üzere Güneydoğu'da patlama yapabileceğini söyledi.

Erdoğan'ın Siirt mitinginin ardından valilikte yemek yediklerini belirten Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanının Fazıl Say hakkında açıklama yaptığını kaydetti. Çekirge, Erdoğan'ın Fazıl Say hakkında şunları söylediğini aktardı:

"Bu 29 Ekim resepsiyonu için Fazıl Say bir Cumhuriyet bestesi hazırlıyor. Kendisiyle anlaştık. Resepsiyonda inşallah icra edilecek. Tabii bir iki bestesini daha ekleyecek."

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