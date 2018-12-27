Erdoğan, Fazıl Say'ın davetine cevap verdi

Fazıl Say, CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'ı "Truva Sonatı" Ankara Prömiyerine davet etti. Alınan bilgiye göre Erdoğan bu daveti kabul etti.

Erdoğan'dan Say'ın davetine cevap: Geleceğim

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, 18 Ocak'ta düzenleyeceği "Truva Sonatı" Ankara Prömiyerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet ettiğini yazdı. Ancak Sarıkaya, Erdoğan'ın davete ne yanıt verdiğini bilmediğini, konsere gidip gitmeyeceğini 18 Ocak'ta öğrenileceğini yazmıştı.

Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetine olumlu yanıt verdi ve "geleceğim" dedi.

Ne olmuştu

AK Parti hükümeti döneminde Fazıl Say'ın konserlerinin iptal edilmiş ve Say'a konserleri için salon dahi verilmemişti. Fazıl Say'ın annesinin vefat etmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyanist Say'ı arayarak taziyelerini iletmişti.

Bu görüşme sonrasında Fazıl Say da o anı, "Cumhurbaşkanı'nın sesi çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti… Taziyelerini çok samimi, sıcak tonda, çok gerçek bir şekilde iletti." ifadeleriyle anlatmıştı.