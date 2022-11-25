Erdoğan faşist Özdağ'ı şamarladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı "Particiklerden biri Karkamış'a geçmiş. Orada mültecilerle ilgili laf etmeye kalkınca 'Bugün bunun yeri değil. Burada siyaset yapmayın' deyip kovdular, o da bir dükkana sığındı. Daha bu iyi günleriniz" sözleriyle şamarladı.