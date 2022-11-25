Erdoğan faşist Özdağ'ı şamarladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı "Particiklerden biri Karkamış'a geçmiş. Orada mültecilerle ilgili laf etmeye kalkınca 'Bugün bunun yeri değil. Burada siyaset yapmayın' deyip kovdular, o da bir dükkana sığındı. Daha bu iyi günleriniz" sözleriyle şamarladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programına katıldı.
Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde vatandaşların elinden zor kurtulan Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı adeta şamarladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:
"Particiklerden biri Karkamış'a geçmiş. Orada mültecilerle ilgili laf etmeye kalkınca 'Bugün bunun yeri değil. Burada siyaset yapmayın' deyip kovdular, o da bir dükkana sığındı. Daha bu iyi günleriniz"
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