Erdoğan 'fahiş fiyat'ın nedenini açıkladı! "Piyasaları alt üst ediyorlar, üzerlerine gideceğiz"

Birleşmiş Milletler 76’ncı Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programlarını tamamlamasının ardından gazetecilere mülakat verdi.

Fahiş fiyatlarla ilgili sorulara cevap veren Erdoğan açıkalamda bulundu.

"Bunların üzerine üzerine gideceğiz"

Fahiş fiyat konusuyla ilgili bizzat ilgileneceğinizi söylemiştiniz. Bu konuyla ilgili tespit ettiğiniz problem başlıkları neler? Nasıl bir yol haritası izlenecek?

Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır.

"Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor"

Tek problem zincir marketler mi?

Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır.