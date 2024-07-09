Erdoğan, "Esed’i Türkiye’ye davet edebiliriz" demişti! Abdulkadir Selvi, o planı yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in karşılıklı açıklamaları ve son olarak Erdoğan’ın Esed’i Türkiye’ye davet edeceği yönündeki sözlerine ilişkin 'ABD'nin Suriye'deki PKK planını' yazdı.

ABD'nin Suriye'deki PKK planından bahseden Selvi, "McGurk, Trump’ın Suriye’den çekilme planına itiraz ettiği için bizzat Trump tarafından kovulan bir adam. Hedefi PKK’ya bir terör devleti kurdurtmak. Sınırımızda ikinci İsrail kurmanın peşinde. Biden’ın imzaladığı ilk kararname ise McGurk’u Afrika ve Ortadoğu Koordinatörü olarak atadı. Trump’ın tekrar seçilme ihtimali ortaya çıkınca McGurk’un PKK’yı sağlama alma çabaları hızlandı." dedi.



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