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Erdoğan Düzce'de açıkladı! "Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız..."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Düzce mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, "Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız, kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir." dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:21
Erdoğan Düzce'de açıkladı! "Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız..."

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de düzenlenen AK Parti mitinginde halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

24 Haziran seçimlerinde yüzde 73 gibi rekor bir oyla şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gördüğünüz için her birinize teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye başkanlığında, merkezde ve tüm ilçelerde AK Parti’yi tercih eden Düzcelilerin yine tulum çıkaracağına inanıyorum. Düzce 2023 hedeflerine ulaşmak için AK Parti’nin gönül belediyeciliğiyle yoluna devam edecektir.

Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir

Şehrimizin ve ülkemizin geleceği için 31 Mart seçimleri çok önemli. Pazar günü Düzce’deki ve diğer illerdeki tüm vatandaşlarımı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Türkiye bugüne kadar karşısına çıkan tüm zorlukların üstesinden şu içinde bulunduğumuz birliğiyle, beraberliğiyle, en önemlisi de milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığı sayesinde gelmiştir.

Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız, kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir. Çünkü seçim sonuçları toplam seçmen sayısına göre değil, sandığa gidip oyunu kullananların tercihlerinin dağılımıyla ortaya çıkar. Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir.

Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka bir şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka bir şeydir. İnsanın olduğu her yerde hata da vardır, eksik de vardır, noksan da vardır. Önemli olan bunları düzeltme iradesidir. Biz işte bu kararlılığa sahip olduğumuzu söylüyoruz. 16 Nisan halkoylamasının ardından partimizin genel başkanlığına yeniden geldiğimizde bu amaçla teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde epey bir çalışma yürütmüştük. Seçim kampanyası sürecinde gördüğüm kadarıyla bu çalışmayı önümüzdeki dönemde de devam ettirmemiz gerekiyor.

Bir AK Partili asla böyle bir yanlışa düşemez

İşte buradan, Düzce’den ülkemizin tüm şehirlerimizdeki vatandaşlarıma, kardeşlerime, yol arkadaşlarıma söz veriyorum. Millete ve ülkeye hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkanları çarçur eden, hele hele istismar edenin de bizim dünyamızda yeri asla olamaz. Kim olursa olsun. Milletimizin gönlünü kıran, bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Milletimize saygısızlık eden, kibirli davranan, kendini ulaşılmaz yapan herkes, bizi de defterinden silmiş demektir ve yolları da ayırmış demektir. Böyle bir yanlışa diğer partilerin adayları, yöneticileri düşebilir. Ama bir AK Partili asla böyle bir yanlışa düşemez.

Bazı yerlerde bizden aday olamayanların, hiç olmayacak partilerden adaylıklarını koyarak karşımıza çıktıklarını görüyorum, bu acıdır. Nefsinin peşinden gidenlerle bizim işimiz yok. AK Parti'de siyaset yaparken, sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:21
  1. Düzce
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • SüleymanSüleyman26 dk önce
    Evet oylar bu sefer milletçe CHP ye
  • MalesefMalesef36 dk önce
    Pazar günü sandığa elbette gideceğim. Gidip Chp ye oyumu vereceğim? Neden? Çünkü, belediyede iş güvencesi olmayan 4b çalışanıyım, 3 çocuk var. Bizi kadroya almayan Ak parti gelirse bizi kovabilir. Vatan millet sevdasını koltukta oturanlardan öğrenecek değiliz. Onlar savaşa gitmez, gençler ve fakirler savaşır her zaman.
  • ......38 dk önce
    Sürekli hata yaptığını kendisi bile kabul ettiği halde halk kabul etmemek için elinden geleni yapıyor. Keşke bu sahip çıkma duygusu bizatihi vatana karşı duyulsaydıda herkes hatalarının bedelini halk önünde ödeseydi. Milli irade sandığa yansımalı diyor çumhurbaşkanı galiba milli irade lafının anlamını tam olarak bilmiyor. Zannediyorki akp seçilirse milli irade başka bir parti seçilirse gayri milli irade.
  • veliveli39 dk önce
    Malk mülk gevurda oldu mu, oo karizma.. Müslümanda bizde oldu mu, tu kaka..yoo, höst.. bak Mahmut, sen şeref ve akıl yoksunusun!
  • MahmutMahmut1 sa önce
    "Millete ve ülkeye hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkanları çarçur eden, hele hele istismar edenin de bizim dünyamızda yeri asla olamaz." dedi ve sonra bin küsür odalı sarayına döndü... Komik.

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