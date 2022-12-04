Erdoğan düşmanlığından şizofreni oldular! Oda TV'den akıllara zarar "peynir" haberi

Yeniakit.com.tr

CHP öncülüğündeki muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı ile ne yapacağını şaşırdı.

Muhalefetin "ekonomik kriz" çığırtkanlığına destek veren Oda TV'nin bugün imza attığı "Akit’in “peynir” haberine tepki" başlıklı haberini okuyanlar gözlerine inanamadı.

Yeniakit.com.tr sağlık editörleri, peynir tüketimine ilişkin okuyucularını uyardığı haberinde, "Kahvaltı sofralarının, sandviçlerin ve en lezzetli atıştırmalıkların vazgeçilmez lezzeti peyniri çok fazla tüketmenin sağlığınız için gerçekten kötü olduğunu biliyor muydunuz?" ifadelerini kullanarak her şeyde olduğu gibi peynirde de aşırıya kaçmanın zararlarına dikkat çekti.

Haberi hedef alan Oda TV ise akıllara zarar ifadeler kullandı.

Yeniakit.com.tr'nin haberini manşetine taşıyan Oda TV'nin haberinde, "Peynir fiyatlarının et fiyatlarını geçmesinin ardından Akit gazetesinin haberi dikkat çekti." denildi.

Haber üzerinden "ekonomik kriz" çığırtkanlığını sürdüren Oda TV'nin editörlerinin, akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığından şüphe ediliyor.