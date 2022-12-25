Erdoğan düşmanlığı yapacak personel arıyorlardı Reuters’ın sesi soluğu kesildi

Reuters 'Erdoğan düşmanı' aradığı iş ilanını savunamadı! Sessizliğe gömüldüler

Haber7’nin ortaya çıkardığı Reuters’ın skandal iş ilanıyla ilgili İngiliz haber ajansı suskunluğa gömüldü. Personel değil “Erdoğan düşmanı” arayan Reuters’ın yöneticileri, konuya ilişkin sorulara cevap vermekten kaçındı.

İngiliz haber ajansı Thomson Reuters’ın yayımladığı “Büro Şef Yardımcılığı” iş ilanında “Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var.” ifadeleri yer aldı.

Skandal nitelikteki iş ilanını Haber7 “Reuters'ın iş ilanında 'Erdoğan' detayı! İşçi değil düşman arıyorlar” başlıklı haberiyle kamuoyu gündemine getirdi.

Başta siyasiler olmak üzere her kesimden büyük tepki çeken ilandan dolayı bütün gözler Reuters yönetimine çevrildi. Reuters’ın tepe idaresine yönelik telefon ve email yoluyla ulaştırılan sorular cevapsız bırakıldı. Akşam gazetesinin Reuters’ın yönetim kademelerine ilettiği soruların hiçbirisine karşılık verilmedi.

BASIN BİRİMİ SUSTU

Edinilen bilgilere göre; “Açmış olduğunuz iş ilanındaki asıl amaç ve gerekçesi neydi” sorusuna Reuters Basın İlişkilerinden Sorumlu Departmanı cevap vermedi.

Reuters Basın İlişkileri Türkiye Sorumlusu Kayley Rogers'a gönderilen e-postaya ragmen resmi e-mailine ulaşılamadı.

Basın İşlerinden Sorumlu departmanın başındaki isim olan Jamie Austin de benzer sorulara karşı suskun kaldı.

YÖNETİCİLER DE SUSPUS

Reuters'ın eski İstanbul Büro Şefi ve Ortadoğu Yazarı Dominic Evans’a telefon yoluyla kontak kurulmasına rağmen Evans sessiz kalmayı tercih etti.

Basın ilişkilerinden sorumlu büroda çalışan, Asya ve diğer bölgelerden sorumlu iki isim olan Heather Carpenter ve JJ Minder ulaşma gayreti de netice vermedi. Her iki isimden gelen e-postalarda; Heater'in tatilde olduğu, JJ Minder'in ise ofis dışında olduğu iddia edildi.