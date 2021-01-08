Erdoğan düşmanlığı ve Fransa yalakalığı yapayım derken… İftira uzmanı uyanık Oda TV fena yakalandı

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Kendi okurunu aptal yerine koyan solcu basın, yalan ve iftira dolu algı oyunlarına devam ediyor. Soner Yalçın’ın operasyonel haber sitesi Oda TV, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir haberle yine algı operasyonuna kalkıştı.

‘Boykot çağrısı işe yaramadı’ algısı

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısı hatırlatıldı. Erdoğan’ın boykot çağrısına rağmen Türkiye’de 2020 yılında 150 bin 434 adet Fransız marka araç satıldığı belirtildi. Bu sayılar üzerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı boykot çağrısının işe yaramadığı ileri sürüldü. Haberde, “Üstelik satışların düşmesinden çok Fransız araçlarına ilginin arttığı anlaşıldı” ifadelerine de yer verildi.

Erdoğan çağrıyı Ekim’de yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı politikaları nedeniyle boykot çağrısı yapmıştı. Erdoğan çağrısını 2020’nin Ekim ayında dile getirmişti. Yani yılın bitmesine neredeyse 2 ay kala…

Oda TV, Erdoğan’ın boykot çağrısını yılın bitimine 2 ay kala yapılmış gibi göstermedi, ayrıca 2020’nin son 2 ayının verilerini değil tüm yılın satış verilerini yayınlayarak Erdoğan’ın çağrısının karşılık bulmadığı algısı oluşturdu.