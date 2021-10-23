Erdoğan düşmanlığı bunu da yaptırttı! Hollanda’dan Türk rapçiye “uyuşturucu” desteği

MÜNÜBE YILMAZ

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan "Murda" adıyla bilinen rapçi Önder Doğan’a skandal bir destek geldi.

Hollanda uyruklu şarkıcı bozuntusunun kepazeliklerine sahip çıkan Hollanda televizyon haber servisi RTL Nieuws, “Murda'nın Türkiye'de yaşadıkları endişe verici. Bir konser için oraya gitti ve hemen gözaltına alındı. Bu, Türkiye’de ifade özgürlüğünün dip noktada olduğunu gösteriyor” görüşlerine yer vererek uyuşturucuyu özendirmenin ifade özgürlüğü olduğunu ileri sürdü.

RTL Nieuws’ün “Son günlerde Türk Lirası düşüşte. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa büyükelçilerini sınır dışı edeceğini söylüyor. Murda bu yüzden, yani gündemi değiştirmek için gözaltına alınmış olabilir” iddiaları ise kamuoyunca komik bulundu.