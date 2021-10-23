  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Erdoğan düşmanlığı bunu da yaptırttı! Hollanda’dan Türk rapçiye “uyuşturucu” desteği
Dünya

Erdoğan düşmanlığı bunu da yaptırttı! Hollanda’dan Türk rapçiye “uyuşturucu” desteği

Hollanda televizyon haber servisi RTL Nieuws, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle Türkiye’de gözaltına alınan Türk asıllı rapçi "Murda”ya akıl almaz ifadelerle destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 07:11:00 -
Erdoğan düşmanlığı bunu da yaptırttı! Hollanda’dan Türk rapçiye “uyuşturucu” desteği

 MÜNÜBE YILMAZ 

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan "Murda" adıyla bilinen rapçi Önder Doğan’a skandal bir destek geldi.

Hollanda uyruklu şarkıcı bozuntusunun kepazeliklerine sahip çıkan Hollanda televizyon haber servisi RTL Nieuws, “Murda'nın Türkiye'de yaşadıkları endişe verici. Bir konser için oraya gitti ve hemen gözaltına alındı. Bu, Türkiye’de ifade özgürlüğünün dip noktada olduğunu gösteriyor” görüşlerine yer vererek uyuşturucuyu özendirmenin ifade özgürlüğü olduğunu ileri sürdü.

 

RTL Nieuws’ün “Son günlerde Türk Lirası düşüşte. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa büyükelçilerini sınır dışı edeceğini söylüyor. Murda bu yüzden, yani gündemi değiştirmek için gözaltına alınmış olabilir” iddiaları ise kamuoyunca komik bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı adayı asistanıyla basıldı! Fotoğrafı yayınlayan isim görevden alındı
Dünya

Cumhurbaşkanı adayı asistanıyla basıldı! Fotoğrafı yayınlayan isim görevden alındı

Irkçı ve Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Fransa'nın sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un 28 yaşındaki asistanıyla ortaya çıkan g..
Bakan Bekir Pakdemirli'den çiftçilere çağrı: Tarlanıza ekin
Gündem

Bakan Bekir Pakdemirli'den çiftçilere çağrı: Tarlanıza ekin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere dünyadaki en önemli yağlı tohum bitkilerinden biri olan "Kanola" ekme çağrısında bulundu...
Kadın - Aile

"Tescillenen ayvamızın dünyada rakibi yok"

Sakarya’da yetiştirilen ve dünyaya ihraç edilen dalların sarı altını olarak da hitap edilen coğrafi işaretli ayvanın hasadı başladı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay