Erdoğan düşmanlığı ayarlarını bozdu! FOX dizisinin oyuncusundan çirkin ima

FOX TV ekranlarında yayınlanmış olan ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde Aydan Bolat karakterine hayat veren oyuncu Neslihan Yeldan, sosyal medya hesabından ‘manda yoğurdu’na ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan önermişti

Geçtiğimiz günlerde çiftçi buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Tavsiye ederim” diyerek bir karışım önermişti.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Beyaza beyaz dese’ ‘Hayır, yok… O beyaz değil, siyahtır’ diyecek kadar Erdoğan düşmanlığı işte bu şekilde olur” dedirtecek bir paylaşımda bulundu.

Mandadan soğumuş!

FOX TV dizisinin oyuncularından Neslihan Yeldan, Erdoğan’a göndermede bulunan oyuncu Neslihan Yeldan, Twitter hesabından “Mandadan soğudum” diye yazdı. Neslihan Yeldan, Twitter hesabından “Mandadan soğudum” diye yazdı.

İşte o paylaşımı:





