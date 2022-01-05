Erdoğan düğmeye basıyor! Milli Muharip Uçak'ta müthiş gelişme

Beşinci nesil milli savaş uçağı için sıkı bir takvim hazırlanırken, yarın önemli bir adım atılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen “Milli Muharip Uçak” projesi kapsamında, TUSAŞ içinde özel bir kompleks oluşturuldu.

Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi’nin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak. 65 bin metrekare alan üzerinde yüksek güvenlik ve teknolojiyle donatılan kompleks, mühendislere gündüz binadan çıkmadan çalışma imkanı sağlayacak.

2 bin 300 mühendis görev yapacak

Merkezde otonom kütüphane, yemekhane, tıp merkezi ve birçok spor alanı da yer alacak. 2 bin 300 mühendisin görev yapacağı merkezin hemen yanında ise uçağın yapılacağı hangar yer alacak. Burası dışarıdan izole, kendi iletişim altyapısı, yüksek hesaplamalı bilgisayarları bulunan bir yapı olacak. Hangarın yapımıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Milli Muharip Uçağın 2023’te hangardan motoru çalışır halde çıkarılması planlanıyor.