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Teknoloji Erdoğan düğmeye basıyor! Milli Muharip Uçak'ta müthiş gelişme
Teknoloji

Erdoğan düğmeye basıyor! Milli Muharip Uçak'ta müthiş gelişme

Türkiye'nin yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak için yeni bir tesis inşa edildi. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 10:12:00 -
Erdoğan düğmeye basıyor! Milli Muharip Uçak'ta müthiş gelişme

Beşinci nesil milli savaş uçağı için sıkı bir takvim hazırlanırken, yarın önemli bir adım atılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen “Milli Muharip Uçak” projesi kapsamında, TUSAŞ içinde özel bir kompleks oluşturuldu.

Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi’nin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak. 65 bin metrekare alan üzerinde yüksek güvenlik ve teknolojiyle donatılan kompleks, mühendislere gündüz binadan çıkmadan çalışma imkanı sağlayacak.

2 bin 300 mühendis görev yapacak

Merkezde otonom kütüphane, yemekhane, tıp merkezi ve birçok spor alanı da yer alacak. 2 bin 300 mühendisin görev yapacağı merkezin hemen yanında ise uçağın yapılacağı hangar yer alacak. Burası dışarıdan izole, kendi iletişim altyapısı, yüksek hesaplamalı bilgisayarları bulunan bir yapı olacak. Hangarın yapımıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Milli Muharip Uçağın 2023’te hangardan motoru çalışır halde çıkarılması planlanıyor.

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Yorumlar

ercan PINARBAŞI.

ELAMDÜRÜLLAH ELAMDÜRÜLLAH ELAMDÜRÜLLAH.
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MMU

Sol iktidarlar kurulan uçak fabrikalarını kapatmıştır,milli hükümetler ne zaman bu konularda (fikirde ve fiilatta) atılım yapsa darbeler vekumpaslarla engel olunmuştur. Günümüzde bile Cumhur ittifakını devirmek için 7 benzemezin okyanus ötesinden nasıl talimatlar aldıklarını görüyoruz.Onlara inat bu MMU(milli muharip uçak) konusundaki her detay aynı anda ele alınmalı(örnek;10000 parçadan oluştuğu söyleniyordu her bir parçanın üretiminin )paralel eş zamanlı yürümeli. Bu konuda bile kafa yormak takdire şayandır ALLAH memleket ve millet hayrına çalışanlara yardım etsin .
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