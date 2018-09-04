Erdoğan: Doları aramızdan çıkaralım

Türk liderlere seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası ticarette dolara bağımlılığa ilişkin, “Kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz” dedi Kırgızistan’ın Çolpon Ata kentindeki Ruh Ordo Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi”ne katılan Erdoğan, Nahcıvan Anlaşması’yla 2009’da kurulan Türk Konseyinin aradan geçen sürede kurumsal kimliğini güçlendirdiğini belirterek, “Şüphesiz bu süreçte Türk dünyasının Aksakalı Sayın Nazarbayev ile kardeşim Aliyev’in çok büyük emeği bulunuyor. Macaristan Başbakanı Orban’ı da özellikle selamlıyorum” dedi.

GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAMIZ ŞART

Yusuf Has Hacip’in, Kutadgu Bilig’de, “Kara toprak altındaki altın, taştan farksızdır; oradan çıkınca, beylerin başında tuğ tokası olur” sözlerini hatırlatan Erdoğan şunları dile getirdi: “Tıpkı kara toprağın altındaki altın gibi fikirler de eyleme geçmediği sürece asıl değerini bulamaz. Bugün bizleri bir araya getiren sadece dilimiz, tarihimiz ve kültürümüz değil, güvenli ve müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etme arzu ve irademizdir. Güç birliği yapmamız şarttır. Bu kapsamda, Türk Konseyi’nin İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve diğer çok taraflı platformlar ile eşgüdüm içinde faaliyet göstermesine önem veriyoruz.”

ABD HOYRATÇA DAVRANIYOR

ABD’nin kural tanımaz hoyrat girişimlerine değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bazı ülkeler, uluslararası meselelerin çözümünde diplomasi, diyalog ve çok taraflılık yerine; tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya çalışıyorlar. Ticaret kısıtlamaları, gümrük vergileri ve yaptırımlar gibi araçlar üzerinden, uzun yılların eseri olan anlaşmalar bir anda anlamsız hale gelebiliyor. Türkiye, uluslararası toplumla dayanışma içinde diyaloğu, diplomasiyi, adaleti ve hukuku savunmaya devam edecektir. Türk devletleri olarak kendi aramızda sergileyeceğimiz iş birliği ve dayanışma, uluslararası sistemin adaletli şekilde işletilmesine de katkıda bulunacaktır.”

DOLARIN EGEMENLİĞİNE SON VERELİM

Başkan Erdoğan, şunları aktardı: “Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı. Biz bu konuda kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz. Çağımız bize ulaştırma ve iletişim ağlarının geliştirilmesi için de önemli imkanlar sunuyor. Bu bakımdan Kafkasya ve Orta Asya’yı aşarak Çin’e kadar ulaşan ‘Modern İpek Yolu-Orta Koridor’ projesine ve enerji alanında da iş birliğinin artırılmasına önem veriyoruz.”

FİLİSTİN’İ TÜRK DÜNYASI DIŞINDA GÖRMÜYORUZ”

Türk dünyası olarak barış ve istikrarı yakından ilgilendiren her meseleye ilgi göstermeleri gerektiğini de ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu çerçevede Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü esasında çözümü için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, aynı şekilde, Kıbrıslı Türklerin Türk Dünyası ile ilişkilerinin daha da ileriye taşınması, destek ve dayanışma sergilenmesi gerektiğini de belirterek, “Tıpkı Balkanlar gibi genel olarak Kuzey Afrika’yı, özellikle de Filistin’i, Türk dünyasının dışında görmüyoruz. Filistin meselesi adil ve kalıcı bir çözüme kavuşmadıkça yalnızca bölgesel değil, uluslararası güvenlik ve istikrarın tesisi de mümkün olmayacaktır” şeklinde konuştu.

TÜRK DAYANIŞMA MASASI

“Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi” Kırgızistan’ın Çolpon Ata kentindeki Ruh Ordo Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Zirve öncesi aile fotoğrafı çektirildi. Tarihi zirveye; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev (sol 3), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov (ortada), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev (sağ 2), Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sağda) ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan (solda) katıldı.

FETÖ’NÜN YERİNE MAARİF VAKFI

FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi farklı terör örgütleriyle yoğun bir mücadelenin içinde bulunduklarına dikkati çeken Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili ve 251 vatandaşımızın katili olan FETÖ’nün tasfiyesine büyük önem veriyoruz. Bu yapı, bir dönem ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiştir. Takiyye, yalan ve gizlilik, bu örgütün en önemli özelliğidir. Son 5 yıldır yaşadıklarımız bize olduğu kadar tüm dostlarımıza da FETÖ ile mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık ve net bir şekilde göstermiştir. Bu konuda özellikle Özbekistan’ın atmış olduğu adımları bizler de takdirle anıyoruz. Bu çerçevede FETÖ’yle mücadelede bize destek olan tüm Türk Konseyi üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Teröre bulaşmış bu yapının tasfiyesini talep ederken, eğitim alanında ortaya çıkan boşluğu da göz ardı etmiyoruz. Bu amaçla FETÖ iltisaklı okulları devralmak, eğitimle alanındaki ilişkilerimizi güçlendirmek, yurt dışında yeni okullar açmak amacıyla Türkiye Maarif Vakfı’nı kurduk. Vakfın, Türk Konseyi ülkelerinde faaliyet göstermesi için desteklerinizi bekliyoruz.”

ORTA ASYA’NIN RENGİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan’da Kırçın Yaylasını ziyaret etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un eşi Aygül Ceenbekov’un eşlik ettiği Emine Erdoğan, Kırgız kadınlarla sohbet etti, dualarına katıldı, salıncağa binen genç kızları salladı.