Erdoğan: Diktatörle aynı masada bulunmam!

Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları için ABD’nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüşte önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı sohbete değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın akşam yemeği davetine Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin de masada olması nedeniyle gitmediğini söyledi.

"O MASAYA GİTMEM SÖZ KONUSU OLAMAZDI"

Erdoğan "Malum aile fotoğrafı oluyor bu toplantılarda. Öğle yemeğinde yan yana masalardaydık. Onun masasında Mısır devlet Başkanı Sisi vardı. Bu yüzden zaten o masaya gitmem söz konusu olamazd" dedi.

İşte Erdoğan’ın o açıklaması;

"Sadece muhabbet havasında bir karşılaşma oldu. ‘Görüşürüz' dedi ama ben verdiği akşam yemeğine gitmedim. Malum aile fotoğrafı oluyor bu toplantılarda. Öğle yemeğinde yan yana masalardaydık. Onun masasında Mısır devlet Başkanı Sisi vardı. Bu yüzden zaten o masaya gitmem söz konusu olamazdı. Rusya dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bol bol Suriye meselesini konuşma fırsatını bulduk.

"DİKTATÖRLE AYNI MASADA BULUNMAK İSTEMEDİM"

Malum konu hiç geçmedi. Sadece öyle bir muhabbet havasında bir karşılaşma oldu. ABD yönetiminden o malum kişiler de vardı yanında. Mike Pence olsun, Mike Pompeo olsun. Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Bolton oradaydı. Sonra hanımefendi Trump oradaydı. ‘Görüşürüz’ dedi ama, ben dün akşam yemeğine gitmedim. Malum aile fotoğrafı oluyor bu toplantılarda. Öğlen yemeğinde yan yana masalardaydık. Onun masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi vardı, onun için zaten o masaya gitmem söz konusu olamazdı, arkadaşlara bunu söyledik.

"LAVROV İLE SURİYE MESELESİNİ KONUŞTUK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la bol bol Suriye meselesini konuşma fırsatını bulduk ve oradan ayrılıp diğer görüşmelerimize geçtik."