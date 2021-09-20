Erdoğan dik duruyor haçlı boyun eğiyor

Hakkı Bilir İstanbul

Türkiye’nin önce bölgesinde sonra da küresel çapta liderlik mücadelesi vermesini sabote etmek isteyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde akamete uğratıldı. Ülkemizin haklarının çiğnenmek istendiği Kafkasya, Ortadoğu, Ege, Doğu Akdeniz ve Afrika’daki net tavrımız emperyalistlerin kirli planlarını bozdu. Sömürgeci devletler tarafından AK Parti hükümetine yönelik dillendirilen, yaptırım, tehdit, finansal kriz imaları ve darbe teşebbüsleri boşa çıkartıldı. Batı’nın gönüllü köleliğini yapan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Metin Topuz ve Oman Kavala gibi isimler, her türlü baskıya rağmen serbest bırakılmadı. Uzmanlar, Türkiye’nin kararlı tavrının üzerimizdeki Batı tahakkümüne son verdiğini kaydetti.

Kabullenmek zorundalar

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Merkezi Başkanı Ahmet Akgül, “Türkiye özellikle son 19 yılda dış politikasını kendi belirledi. Bunda da başarılı oldu. Batı’nın Türkiye üzerindeki alışkanlıklarını kırdı. Kendi senaryolarını yazması ve oynaması Batı’yı rahatsız ediyor. Batı’nın ucuz tehditleri son kozlarını oynadıklarının da göstergesi. Türkiye dik durdukça kazandı. Aynı tavrını sürdürdükçe kazanacaktır” dedi. Türkiye’nin artık oyun kurucu bir ülke olduğunu kaydeden Akgül, “Genel olarak baktığımızda ülkemiz birçok konuda kendi rolünü kendisi belirliyor ve söz sahibi oluyor. Bunu yaparken de dik duran ve duruşunu ortaya koyan Türkiye’nin bir takım tepkilere uğraması doğal. Ama Batı artık Türkiye’nin bu tavrını kabulleniyor. Güçlü Türkiye’yi benimsiyor” şeklinde konuştu.

Hem bölgesel hem küresel

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “Ülkemiz önceden kendisini ilgilendiren uluslararası meselelerde dahi biraz geride duruyordu. Şimdi bölgesel ve küresel her meselede rol alıyor. Kendi iç işlerine asla karıştırmıyor. Tahakkümlere ve tehditlere boyun eğmiyor. Bunun sonucunda da kazanıyor. Bu kararlı duruş sayesinde kazanmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı. Politika belirlemede askeri ve ekonomik gücün önemli olduğunu kaydeden Çakır, “Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyorlar. ‘Yapmazsanız yaptırım masada’ diyorlar. Türkiye bunları önemsemiyor. Çünkü hem askeri hem de ekonomik anlamda ciddi bir atılım içerisinde” dedi.

