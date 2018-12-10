Erdoğan detaylı inceliyor! Değişimde son halka

Geçim takvimini işleten AK Parti’de gözler ilçelerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim çalışmalarında ağırlığı ilçe adaylarına kaydırdı. Hafta sonunu İstanbul’da geçiren Erdoğan’ın, İstanbul ve Ankara’nın ilçeleri üzerinde detaylı bir çalışma yaptığı belirtiliyor. İllerde mevcut 47 belediye başkanından sadece 17’siyle yola devam eden AK Parti’nin değişim trendini ilçe belediyelerinde de diri tutması bekleniyor.

Yenilenme tamamlanacak

Erdoğan, AK Parti’ye dönüşü ile başlattığı değişim sürecini belediye başkan adayları ile büyük oranda tamamlayacak. Teşkilatta ilçe ve il başkanlarından başlayan, sonra İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bursa’nın da yer aldığı bazı belediye başkanları ile süren, 24 Haziran seçimlerinde meclis grubu ile devam eden yenilenme süreci 31 Mart’ta yerel yönetimlere aday gösterilen isimlerle son bulacak.

Teşkilata 30 bin jesti…

İllere yansıyan değişimin Erdoğan’ın üzerinde çalıştığı ilçelere de yansıması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından da bu yönde bilgiler ulaşırken, anketler başta olmak üzere vatandaş ve teşkilatın da onay verdiği isimlerin tercih edileceği vurgulandı. Nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde teşkilatın önerdiği isimlerin öncelik alacağı belirtiliyor. AK Parti Genel Merkezi ilçeler üzerinde çalışmalarını belli bir noktaya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul ve Ankara’nın ilçelerinin belirlenmesinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Önce manifesto

AK Parti seçimlere özel 10 maddelik manifestosunu ise adaylar belirlendikten sonra kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Tarihi henüz netleşmeyen manifestosu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Takvime göre AK Parti seçim kampanyasının startını ise 19 Şubat’ta Ankara start verecek. AK Parti’nin yerel seçimlerde kullanacağı sloganlar, seçim şarkıları ilk bu programla kamuoyuna açıklanacak. İnsan odaklı planlanan kampanya da sürdürülebilirlik öne çıkacak. Erdoğan da sahalara Şubat ayının ikinci yarısında inecek.

Liderler zirvesi bu hafta

AK Parti ve MHP arasında görüşmelerde sona gelindi. 30 büyükşehir ve ilçeler üzerindeki görüşmelerde, her iki parti karşılıklı jestlerine devam ediyor. MHP, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Denizli’den aday göstermeyecek. AK Parti’nin isim duyurmadığı Mersin, Adana, Manisa, Muğla, Aydın ve Osmaniye’den hangilerinde aday gösterip göstermeyeceği netlik kazanmadı. Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu hafta görüşerek ittifaka son şeklini vermesi bekleniyor. (Yeni Şafak)