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Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı arayarak bilgi aldı. Kaldırım, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yok, çok şükür can kaybı veya yaralı bir bekamız yok, bir kaç evde hasar var" dedi.

04 Nisan 2019 Perşembe 23:01
Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı!

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletip bilgi aldığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yok, çok şükür can kaybı veya yaralı bir bekamız yok, bir kaç evde hasar var" dedi.

Elazığ'a 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası kent genelinde panik yaşanırken AFAD ekipleri de bölgeye hareket etti.

"Birkaç hasarlı ev var"

Bölgeye giden Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de bilgi aldı. İHA muhabirine bilgi veren Vali Kaldırım, "Merkez üssü Sivrice'nin Kavaklı ve uslu köyü arası bir bölge olan deprem sonrası tüm ekiplerimiz anında harekete geçti. Yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Her ihtimale karşı bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerimizi yönlendirdik. Uslu ve Doğanbağı köylerimizde hasarlı birkaç ev var. Bende önce Sivrici ilçesine oradan da Doğanbağı köyümüze geçtim. AFAD ve jandarma ekiplerimizi bölgeye intikal ettirdik" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 23:01
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Elazığ deprem

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