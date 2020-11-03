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Aktüel Erdoğan: "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi."
Aktüel

Erdoğan: "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi."

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:40:49 -
Erdoğan: "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi."
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