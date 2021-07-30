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Gündem Erdoğan cuma namazında yangın için dua etti
Gündem

Erdoğan cuma namazında yangın için dua etti

Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dua etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 15:09:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı için bulunduğu Çamlıca Camii'nde namazdan sonra dua etti.

Yangın felaketinde ölenler için rahmet isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Ya Rab dualarımızı kabul eyle. Ya Rab bu sıkıntılı anda sana sığındık. Dualarımızın kabulüyle bu yangın felaketlerinde ölen kardeşlerimize rahmet eyle. Bir an önce bu felaketleri inşallah çözerek, hallederek bu şehirlerimizi sahiplerinin yüzünü güldürecek hale dönüştürmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Birliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle."

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