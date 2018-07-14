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Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek

Başkan Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinden dönerken yaptığı açıklamada kur baskısından kurtulmanın yolunun milli para ile ticaret yapmak olduğunu söyledi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 00:51
Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

ÇÖZÜM MİLLİ PARA İLE TİCARET

Erdoğan, "Kur baskısı sadece Türkiye için değil, her yer için geçerli. Kur baskısı denen olayı frenleyebilecek olan en iyi araçlardan biri, uluslararası platformda milli paralarla ticaret yapmaktır. Bunu Rusya ile konuştuk, kısmen başladık. İran ile kısmen başladık. Çin ile de konuşuyoruz. Ticaret Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konudaki görüşmeleri çok önem arz ediyor. Alış verişi milli paralarla yaptığımız oranda kur baskısı da azalacaktır. Ama bunu tümüyle sıfırlamak tabii ki mümkün değildir.

O tabii ki tartışmasız. Makro ve mikro ekonomik dengeler anlamında hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz. Bu hususta kararlılık önemli. Ekonomide söylem birliği de çok önemli. Her ağızdan ayrı bir ses çıkmamalı. Olumsuzluklara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 00:51
  1. Recep Tayyip Erdoğan
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