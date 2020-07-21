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Aktüel

Erdoğan: "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz Anadolu denize indirildi. Ardından inşallah bir veya iki tanesini daha almanın gayreti içinde olacağız."

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:12:19 -
Erdoğan: "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz Anadolu denize indirildi. Ardından inşallah bir veya iki tanesini daha almanın gayreti içinde olacağız."
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