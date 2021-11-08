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Siyaset "Erdoğan çok güçlü bir lider" deyip açıkladı: Bundan faydalanmamız lazım
Siyaset

"Erdoğan çok güçlü bir lider" deyip açıkladı: Bundan faydalanmamız lazım

Başkan Erdoğan'ın güçlü ve iyi ilişkiler kuran bir lider olduğunu dile getiren Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Bosna Hersek'in bundan faydalanması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 18:40:00 -
"Erdoğan çok güçlü bir lider" deyip açıkladı: Bundan faydalanmamız lazım

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Erdoğan ile 2 saat süren toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını ifade eden İzetbegoviç, "Erdoğan'ın (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic) Vucic ve (Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorard Dodik) Dodik ile iyi ilişkileri var. Erdoğan, çok güçlü ve iyi ilişkiler kuran bir lider. Bundan faydalanmamız lazım" dedi.

İzetbegoviç, Balkan bölgesinden insanların göç etmesine neden olan sorunlar üretmek yerine Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne odaklanmak gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin yardımcı olabileceği iyi işlerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İzetbegoviç, 2 Kasım'da Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile görüşmüştü.

 

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