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Gündem Erdoğan: “Bunların sırtında küfe yok” demişti! Özgür Özel küfelik oldu! Küfe Özel’in sırtında, Özel Otobüsün sırtında
Gündem

Erdoğan: “Bunların sırtında küfe yok” demişti! Özgür Özel küfelik oldu! Küfe Özel’in sırtında, Özel Otobüsün sırtında

Yeniakit Publisher
2024-07-27 10:19:00 -

CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce otobüse bindi sonra da otobüsün üzerinde 'küfeyi' sırtlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Özel’in bu halini gören vatandaşlar “Küfe yerde taşınır otobüsün üzerinde taşımana gerek yok. Küfeyi otobüs taşıyor zaten” diye Özel’in konuşmasını ti’ye aldı. Özel bu yaptığı hareketle Kılıçdaroğlu'nu aratmadı.

ÖZEL HABER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunların sırtında küfe yok" sözlerine yanıt olarak, inanılmaz bir şey yaptı. Otobüsün üzerinde olduğu halde sırtına küfe aldı. Küfeyi otobüs mü yoksa Özel mi taşıdı anlaşılamadı.

 

Özel, Erdoğan'a hitaben şunları söyledi: "Ben diyorum ki 'Tayyip Bey, bırak küfeyi bırak. Ver benim sırtıma küfeyi. Ben emekliyi aslan gibi taşırım, aslan gibi.' Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz, bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi. Milletin sırtından in. Sen bu milletin sırtına yüksün. Emekliler değil, asgari ücretliler, esnaf, çiftçiler değil, işte biz bu küfeye ne yük koyarsan koy taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız. Söz veriyoruz." Derken Kendini de, küfeyi de bindiği otobüsün taşıdığını unuttu.

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Yorumlar

mesut

sevgili akit gazetesi sizde taraf değiştirseniz iyi olacak erken seçim yakındır demedi demeyin dost acı söyler
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