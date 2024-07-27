Erdoğan: “Bunların sırtında küfe yok” demişti! Özgür Özel küfelik oldu! Küfe Özel’in sırtında, Özel Otobüsün sırtında

ÖZEL HABER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunların sırtında küfe yok" sözlerine yanıt olarak, inanılmaz bir şey yaptı. Otobüsün üzerinde olduğu halde sırtına küfe aldı. Küfeyi otobüs mü yoksa Özel mi taşıdı anlaşılamadı.

Özel, Erdoğan'a hitaben şunları söyledi: "Ben diyorum ki 'Tayyip Bey, bırak küfeyi bırak. Ver benim sırtıma küfeyi. Ben emekliyi aslan gibi taşırım, aslan gibi.' Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz, bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi. Milletin sırtından in. Sen bu milletin sırtına yüksün. Emekliler değil, asgari ücretliler, esnaf, çiftçiler değil, işte biz bu küfeye ne yük koyarsan koy taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız. Söz veriyoruz." Derken Kendini de, küfeyi de bindiği otobüsün taşıdığını unuttu.