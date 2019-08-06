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“Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi. Selvi, “Erdoğan, bu ziyaretiyle yeni parti kuracaklara mesaj verdi. Daha doğrusu yeni parti kuracak olanlarla hangi yöntemlerle mücadele edeceğinin sinyalini verdi.” dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 09:58
“Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "İki lider, iki strateji" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı bu süreçte sadece görünür muhalefetle mücadele etmeyecek. Bir de görünmez muhalefetle uğraşmak zorunda kalacak" ifadesini kullandı.

Selvi şöyle devam etti:

"AK Parti içinden çıkarak yeni parti kuracaklardan söz ediyorum. Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu kast ediyorum. Peki Erdoğan onlara karşı nasıl bir strateji izleyecek? AK Parti’nin siyasal tarihi açısından önemli bir nokta. Elbette ki bunu Erdoğan bayramdan sonra sahalara çıkıp Konya ve Kayseri mitinglerini yaptığında daha net göreceğiz. Ancak siyaset biraz da semboller üzerinden yapılır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekici bir ziyaret yaptı.

Süheyb Öğüt ve gazeteci Hilal Kaplan’ın başında bulunduğu Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’ni ziyaret etti. Bosphorus Global, Ahmet Davutoğlu’nun başkanlıktan istifa ettirilme sürecindeki 'pelikan bildirisi' ile gündeme gelmişti. Tam da Abdullah Gül-Ali Babacan partilerinin kurulacağı bir dönemde, tam da Ahmet Davutoğlu’nun parti kurma çalışmalarını yoğunlaştırdığı bir sırada bu ziyaret önemli bir mesajdı. Erdoğan, bu ziyaretiyle yeni parti kuracaklara mesaj verdi. Daha doğrusu yeni parti kuracak olanlarla hangi yöntemlerle mücadele edeceğinin sinyalini verdi. İlginç bir dönem."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:58
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. Abdulkadir Selvi
  4. Abdullah Gül
  5. Ahmet Davutoğlu
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