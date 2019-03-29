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Erdoğan: “Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız" dedi.

29 Mart 2019 Cuma 19:30
Erdoğan: “Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye’de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Mitinge Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım da katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan terör operasyonlarına değinerek, “En son Kandil’de gerçekleştirdik. Bay Kemal orada terörist yok diyor. Lider kadronun en kafa adaları şu an ağır yaralı. Bay Kemal orada terörist yok diyor. Lider kadroyu en kafa adamları şu an ağır yaralı diğer dört tanesi gitti. Bu başarılı operasyonu kendi milli imkanlarımızla yürüttük. Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız. CHP’ye rağmen CHP’nin kandil güdümlü ittifak ortaklarına rağmen yapacağız. Bay Sezai kendisi Kürt de değil ne idüğü belirsiz. Diyor ki, ‘İstanbul’da üç 3 Kürt’e rağmen belediye başkanlığı yapamazsınız’. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına diyor. Ne hallere kaldık” dedi.



“Bunlara en büyük şamarı vuracağız”


31 Mart seçimleri için destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir’de Binali kardeşimize desteği vereceğiz ve bunlara en büyük şamarı vuracağız. Ümraniye’de de İsmet kardeşime desteği vereceğiz ve en büyük şamarı vuracağız. İki tane Yıldırım. Birisi Binali Yıldırım, diğeri İsmet Yıldırım” diye konuştu.


Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz gecesi başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan , “Bay Kemal 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye başkanını evine gitti. Bir darbe olursa tankların karşısına ilk ben çıkarım diyordu. Bunlar ödlek. Korkak. Millete sevda hizmet aşkı öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.



“Millete sevdalanmadan hizmet olmaz, yatırım olmaz”


Ümraniye’nin AK Parti belediyeciliğini en yakın tanıyan ilçelerden biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ümraniye’de 26 yıl önce vahşi çöp depolama merkezi Ümraniye’de vardı. Ümraniye’de çöp patladığı zaman 39 kardeşim can verdi. O çöp depolama alanını spor tesisi yaptık” şeklinde konuştu.


Birlik olmadan hizmet olmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Beraberlik,kardeşlik olmadan huzur olmaz, millete sevdalanmadan hizmet olmaz, yatırım olmaz. İstanbul’un duvarlarına zulüm 1453’te başladı yazacak kadar tarihimize husumet besleyenler bu şehre hizmet edemez. Pazar günü sandığa giderek elinizi vicdanınıza koyun, gitmeyenleri tutup sandığa götürün “dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 19:30
  1. doğa

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