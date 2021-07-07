Erdoğan: Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti'li kadınlardan yapılan hizmetleri anlatmak için kapı kapı dolaşmalarını isteyen Erdoğan, “Gittiğiniz yerlere selamlarımızı iletin. Şunu da unutmayın, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bize gurur, kibir yakışmaz” dedi.

TOKİ törenine katıldı

Sincan Saraycık’ta TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Sincan Belediyesini ziyaret etti.

"Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız"

Erdoğan, ziyaret sonrasında belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. AK Parti'li kadınlardan yapılan hizmetleri anlatmak için kapı kapı dolaşmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gittiğiniz yerlere selamlarımızı iletin. Şunu da unutmayın, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bize gurur, kibir yakışmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara otobüsün üzerinden çeşitli hediyeler verdi.