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Gündem Erdoğan-Biden anlaşması Yunan medyasını kudurttu
Gündem

Erdoğan-Biden anlaşması Yunan medyasını kudurttu

NATO Zirvesi'nde Erdoğan-Biden'ın Afganistan'da Kabil Havalimanı ile ilgili anlaşmaya varması Yunan medyasını rahatsız etti. Pentapostagma gazetesi, "Biden, Türkiye'nin lehine kararlar almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 19:58:00 - 2021-06-22 20:01:33
Erdoğan-Biden anlaşması Yunan medyasını kudurttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi’nde yaptığı görüşmede, Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın güvenliğiyle ilgili anlaşmaya vardı.

Söz konusu gelişme nedeniyle Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı teknik heyetinin, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini ele almak üzere Perşembe günü Ankara'da olacağı ifade edildi.

Yunanistan medyası ise iki ülke arasındaki bu anlaşmadan rahatsız oldu.

"Biden Türkiye lehine tavizler veriyor"

Pentapostagma gazetesi, ABD'li analistlere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istediği konularda taviz vermeye hazır olduğunu yazdı.

Yapılan haberde, "Biden, Türkiye'nin lehine kararlar almaya devam ediyor. Türkiye Afganistan için tazminat talep etti ve aldı" denildi.

 

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BK

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deniz

KÜÇÇÜK DEVLETCİK YUNANCIK SEN KENDİNİ DEV AYNASINDA GÖR DEĞİRMENLERLE SAVAŞAN DON KİŞOT GİBİ DUR BÜYÜK DEVLETLER BÜYÜK DEVLETLERLE ANLAŞIR SENİN GİBİ KÜÇÇÜKLER ANLAMAZ SEN DON KİŞOT GİBİ DEĞİRMENLERLE SAVAŞ DUR KENDİNİ KANDIR
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