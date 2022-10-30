"Erdoğan benden korkuyor" diyen Kılıçdaroğlu fena madara oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği röportajda hem 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı hakkında hem de yurt dışı ziyaretleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Kendisinin aday olup olmayacağıyla alakalı sorulan soruyu cevapsız bırakan Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamayla sosyal medyanın diline düştü.

"Erdoğan aday olmamdan korkuyor"

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan aday olmamdan çok korkuyor. Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım" ifadelerini kullandı.

Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu sosyal medyada dalga konusu oldu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun ti'ye alındığı o paylaşımlar: