Erdoğan Bayraktar'dan çarpıcı açıklama: FETÖ'nün darbe sonrası başbakan adayı parti kurdu!
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, FETÖ'nün başbakan adayının yeni parti kurduğunu açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan AK Partili Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından 17-25 Aralık yargı ve emniyet darbesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi iktidardan komplo düzenleyerek indirmeye çalışan FETÖ terör örgütü ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından açıklama yapan Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık yargı ve emniyet darbesinin ardından başbakan olacağı belirtilen ismin parti kurduğunu ifade etti.
Bayraktar, "İnsafsız zalim avcı, avlanma mevsiminin dışında ceylan vurmuş....Duydunmu? Feto’nun, 17/25 yargı ve emniyet darbe girişiminin Başbakan Adayı Parti kurmuş... Duydunmu?" ifadesinde bulundu.