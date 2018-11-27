Erdoğan: Batı, Fransa’ya kör

Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu’nda konuştu. Fransa’daki olaylardan, alkol, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı ve İslam’ın terörle özleştirilme çabalarına konuşmasında geniş yer ayıran Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Fransa’da meydana gelen toplumsal olaylara karşı dünyanın tepkisizliğini sert dille eleştiren Erdoğan, “Şu anda Paris’te terör eylemleri var, uluslararası medyada bir ses var mı, yok. Dünya sessiz, hiç Paris’i görmüyor. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor” dedi. İslam medeniyetinde kötü alışkanlıklara yer olmadığını kaydeden Başkan Erdoğan, “Bizim medeniyetimizle kültürümüzle alkol ve tütün bağımlılığını yan yana düşünebilmemiz dahi mümkün değildir. Haramı helali bilen toplumda uyuşturucu, alkol, hırsızlık diye bir sorun olmamalıdır” şeklinde konuştu.

Dünyanın ikiyüzlü tavrı

2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu’ndaki konuşmasına; Sancaktepe’de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize rahmet dileyerek başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Samandıra’da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine TSK’ya milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerimizi her türlü kazadan, afetten, beladan korusun” dedi. Fransa’da meydana gelen olaylarda Avrupa’nın ikiyüzlü bir tutum sergilediğini belirten Erdoğan, “İslam’la terörü kimse bir araya getiremez. Ama dert başka. Bu DEAŞ gibi örgütlerle İslam’ı kirletmek. Buna müsaade etmeyeceğiz. Hristiyan terörü diyor musunuz, ya da Musevi terörü. Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim’i gösterdi değil mi? Şu anda Paris’te terör eylemleri var, uluslararası medyada bir ses var mı, yok. Dünya sessiz, hiç Paris’i görmüyor. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor” ifadelerini kullandı.

Elektronik sigara tehlikesi

İslam medeniyetinde alkol ve uyuşturucu bağımlılığına yer olmadığını kaydeden Erdoğan, “Bizim medeniyetimizle kültürümüzle alkol ve tütün bağımlılığını yan yana düşünebilmemiz dahi mümkün değildir. Alkol ve uyuşturucunun yaygınlaşmasından şikayet ediyorsak çalışma yöntemlerimizi gözden geçirmeliyiz. Haramı helali bilen toplumda uyuşturucu, alkol, hırsızlık diye bir sorun olmamalıdır” ifadelerini kullandı. Elektronik sigara bağımlılığının da tehlike arz ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Tütün alışkanlığının uluslararası şirketler tarafından özendirildiği ortadadır. Gelişmiş ülkelerdeki uyuşturucu ve alkol bağımlılığın sebebi elbette farklıdır. Çıkarmışlar elektrikli sigara. Efendim işte bunda nikotin yok. Çok ama çok az nikotin var. Dudak alışkanlığı başladığı andan itibaren sigara alışkanlığı başlayacak. Bize çok geldiler. Bir milyar dolarlık yatırım yapacağız. Peki siz bunu yurt dışına ihraç edebilecek misiniz. Sizin meseleniz başka. Siz buradaki gençliği alıştırmak istiyorsunuz. Kusura bakma biz buna müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu tacirine taviz yok

Uyuşturucu ile mücadeleye büyük önem verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, “Uyuşturucu tacirlerine karşı teröre olduğu gibi tavizsiz davranıyoruz. Uyuşturucudan 52 bin kişi hapishanelerde bulunuyor. Bizim derdimiz uyuşturucu müptelalığından vatandaşlarımızı kurtarmak. Biz buna engel olmazsak geleceğimizi kaybederiz. Bizim nazarımızda çocukların eline silah vermek ile uyuşturucu tutuşturmak arasında bir fark yoktur. Uyuşturucuya karşı en yüksek cezaların verildiği ülkelerdeniz” şeklinde konuştu.

Birliğimiz daim ve kaim olsun!

Türkiye-Katar arasında dostluk her geçen gün perçinlenerek devam ediyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile dün bir kere daha görüştü. Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı’na katılmak üzere İstanbul’a gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Ardından ise Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı, iki liderin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, “Gerçek dost zor zamanda belli olur” diye bir söz bulunduğunu dile getirerek, iki ülkenin zor dönemlerde birbirleriyle dayanışma ve işbirliği içerisinde bugüne kadar hareket ettiklerini söyledi. Türkiye ve Katar’ın birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Türk milleti, Katarlı kardeşlerini hedef alan abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için yoğun çaba sarf etmiştir. Katar da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında uluslararası alanda ülkemize en güçlü desteği veren ülkeler arasında yer almıştır. Son aylarda ekonomimizi hedef alan spekülatif girişimler karşısında da yanımızda durmuştur. Bu vesileyle vefalı dostumuz Katar’a gösterdiği güçlü destek ve dayanışma için bir kez daha şahsım ve milletim adına özellikle şükranlarımızı sunuyorum.” Al Sani ile yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, görüşmede ikili ilişkilerin ulaştığı seviyeden duyulan memnuniyeti dile getirdiklerini, işbirliğini her alanda da derinleştirme konusundaki temennileri paylaştıklarını kaydetti. Toplantının ardından, iki ülke arasında ulaştırma, kültür, ticaret ve ekonomi gibi birçok alanda, stratejik iş birliği protokolü, Katar ve Türkiye’den ilgili bakanlarca imzalandı.

Adaylık için belediye başkan yardımcıları da istifa edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimde belediye başkan aday adayı olmak isteyen belediye başkan yardımcılarının da görevlerinden istifa etmeleri gerektiğine karar verdi.

Andırın İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Andırın belediye meclis üyesi, 4/A statüsünde çalışan ve ayrıca belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten bir kişinin, Bursa İl Seçim Kurulu Başkanlığınca da Bursa’nın Yıldırım ilçesinde belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan ancak kamu personeli olmayan bir kişinin, yerel seçimde aday adayı olabilmek için görevinden istifa edip etmeyeceği hakkında YSK’dan görüş istendi. Konuyu inceleyen kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yerel seçimde aday adayı olmak isteyen belediye başkan yardımcılarının da görevlerinden istifa etmeleri gerektiğine karar verildi. Kurulun gerekçesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 7. fıkrası ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 17. maddesi uyarınca belediye meclis üyelerinin istifa etmesine gerek bulunmadığı belirtildi. Ancak kanunda, belediye meclis üyelerinden belediye başkan yardımcılığına atananlarla ilgili bir istisna bulunmadığı vurgulanan gerekçede, bu durumda olan kişilerin belediye başkan yardımcılığı görevinden istifa etmeleri gerektiğine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

İstifa tarihi 1 Aralık

YSK, yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 1 Aralık’a kadar istifa etmeleri gerektiğine karar vermişti.

Bu arada; Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimde belediye başkan aday adayı olmak isteyen korucuların da görevlerinden istifa etmeleri gerektiğine karar verdi.

Erdoğan’dan şehit ailesine taziye

Başkan Erdoğan, Giresun’da şehit düşen polis memuru İmdat Berçin’in ailesine taziye telgrafı gönderdi. Erdoğan, şehit polis memuru Berçin’in ailesine taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti. Giresun’un Bulancak ilçesinde karayolunda durdurulmak istenen otomobilin çarptığı polis memuru İmdat Berçin, şehit olmuştu.