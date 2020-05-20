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Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülke güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:29:14 -
Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülke güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ele alındı.
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