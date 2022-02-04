Erdoğan: Barış için aracı olmaya hazırız

Kafkasya’da gerilimn arttığı bir dönemde önemli bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinde umut oldu. Kiev’e tarihi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Zelenskiy’nin Mariyinsky Sarayı’ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından aralarında Serbest Ticaret Anlaşması’nın da olduğu toplam 8 anlaşmaya imza atıldı.

Erdoğan'a teşekkür

Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Burada ilk olarak söz alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Savaşı bitirme yolunda, Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, 2 yıl aradan sonra, stratejik ortak olan Ukrayna’yı tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce bugün kurulmuş olmasının ziyarete ve toplantıya tarihi bir boyut kazandırdığını ifade eden Erdoğan, ziyaretin hassas bir döneme tekabül ettiğini kaydetti.

Üzerimize düşeni yapacağız

“Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Devlet Başkanı başta olmak üzere, Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum. Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye, Karadeniz’den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladım. Zira, Türkiye olarak, yangına körükle gitmek yerine ‘Tansiyonu nasıl düşürürüz’ mantığıyla hareket ediyoruz.”

Krizi sonlandıracağız

Donbass ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna özel gözlem misyonunun rolünü önemsediklerini aktaran Erdoğan, “Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mazhar olmuş Türk büyükelçilerce idare edilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz” diye konuştu. İkili ilişkileri her yönüyle ele aldıklarını belirten Erdoğan, geçen sene yüzde 60’a yakın artışla 7.5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini, 10 milyar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyledi. İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının kendilerini bu hedefe hızlı bir şekilde taşıyacağına yürekten inandığını vurgulayan Erdoğan, ekonomik iş birliğinin en önemli sütunlarından birisinin, Ukrayna’daki yatırımcılar olduğuna dikkati çekti.