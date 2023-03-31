  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan, Bahçeli ve Erbakan Kilis'e geçti!
Siyaset

Erdoğan, Bahçeli ve Erbakan Kilis'e geçti!

Yeniakit Publisher
2023-03-31 19:15:00 -
Erdoğan, Bahçeli ve Erbakan Kilis'e geçti!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde katıldıkları temel atma töreninin ardından depremzedelerle iftar yapmak üzere Kilis'e geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Devlet Bahçeli ve Fatih Erbakan ile birlikte Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde temel atma törenlerinin ardından helikopterle Kilis’e geçti.

Üç lider, Kilis’te depremzedelerle iftar yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Erbakan ve Bahçeli'nin iftardan sonra da Kilis’te depremzede vatandaşlarla bir arada olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23