Erdoğan, Bahçeli ve Erbakan Kilis'e geçti!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde katıldıkları temel atma töreninin ardından depremzedelerle iftar yapmak üzere Kilis'e geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Devlet Bahçeli ve Fatih Erbakan ile birlikte Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde temel atma törenlerinin ardından helikopterle Kilis’e geçti.
Üç lider, Kilis’te depremzedelerle iftar yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Erbakan ve Bahçeli'nin iftardan sonra da Kilis’te depremzede vatandaşlarla bir arada olması bekleniyor.