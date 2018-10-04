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Erdoğan Avrupa Birliği mesajı: Gazetecilere iyi manşet olur!

TRT World Forumu'nda konuşan Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'yle ilgili soruya yanıt verirken, 'yarın gazetelere iyi manşet olur, bu konuda 81 milyona gideriz, 81 milyon ne karar veriyor ona bakarız' ifadelerini kullandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:39
Erdoğan Avrupa Birliği mesajı: Gazetecilere iyi manşet olur!

Başkan Erdoğan, forumda moderatörün "Avrupa Birliği sona yaklaşıyor mu" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"BİR AN ÖNCE SONA YAKLAŞSALAR DA BİZ DE İSTİKAMETİMİZİ ÇİZSEK"

"AB'de sona yaklaşıldığı işaretlerini görüyorum. Bir an önce yaklaşılsa da biz de istikametimizi çizsek diye bekliyorum. Kaç yıldır bekliyoruz, böyle zulüm olmaz.

Bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler AB'ye üye yapıldı. Ancak sudan sebeplerle bizi oyalıyorlar.

ALACAKSANIZ ALIN YA DA "ALMAYACAĞIZ" DEYİN

Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin, siz yolunuza gidin, biz yolumuza gidelim. Yani "almayacağız" da diyemiyorlar.

"GAZETELERE İYİ BAŞLIK OLUR: 81 MİLYONA GİDERİZ"

Şimdi bu yarın gazetelere iyi bir başlık olur: Bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak.

Öyle Avrupa ülkeleri var ki bakıyorsunuz bir sene içine 2, 3 referandum sıkıştırıyor. Referandumlara da aslında alışmak lazım."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:39
  1. avrupa birliği
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. trt world forum
  4. SİYASET Haberleri

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