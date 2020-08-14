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Dünya

“Erdoğan ateş ile oynuyor”

Yunan gazetesi Ekathimerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milliyetçi ve ve osmanlı yanlısı söylem ve tavırlarına devam ederek başta Yunanistan olmak üzere pek çok Avrupa ülkesini provoke etmeye devam ettiğini söyleyerek “Erdoğan ateşle oynuyor” yorumunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:45:00 -
“Erdoğan ateş ile oynuyor”

Münübe Yılmaz

Yunan gazetesi Ekathimerini yazarlarından Tom Ellis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milliyetçi ve ve osmanlı yanlısı söylem ve tavırlarına devam ederek başta Yunanistan olmak üzere pek çok Avrupa ülkesini provoke etmeye devam ettiğini söyleyerek “Erdoğan ateşle oynuyor” yorumunu yaptı. “Erdoğan Osmanlı sempatisini gizleme ihtiyacı hissetmiyor ve provakatif davranışlarını sadece Kıbrıs ve Yunanistan’a karşı değil Fransa ve pek çok Avrupa ülkesine karşı artırmaya devam ediyor” ifadesinde bulunan hadsız yazar, Erdoğan’ın bölgede süper güç olmak istediğini kaydetti. “ Erdoğan yaptığı bu çıkışlarla bölgenin lideri olarak, modern Türkiye’nin kurucusu Kemal Atatürk’ün yerine geçmek istiyor” diyerek, Türkiye’nin dış politikada ilgilendiği meselelerden ziyade iç meselelerine yoğunlaşması gerektiğini belirten Ellis, Türkiye’nin ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. “Erdoğan, Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Mısır olmak üzere pek çok ülkeyi düşman olarak görüyor. Eğer dikkati olmazsa bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir” diyen Ellis, Türkiye’nin Erdoğan’ın düşündüğü kadar güçl bir ülke olmadığını da iddia etti. Ellis Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı alarmda olduğunu ve ABD ile olan dostluğunu da bu süreçte kullanacağının altını çizdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın. ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile bugün Viyana’da, iki ülke arasındaki askeri, ekonomik, ve politik konular üzerine görüşecekleri biliniyor.

 

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