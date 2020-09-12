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Aktüel Erdoğan: "Askeri rejimin bu ülkenin milli ve yerli tüm unsurlarının birikimlerini yok etme gayretinin FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz."
Aktüel

Erdoğan: "Askeri rejimin bu ülkenin milli ve yerli tüm unsurlarının birikimlerini yok etme gayretinin FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-09-12 15:47:33 -
Erdoğan: "Askeri rejimin bu ülkenin milli ve yerli tüm unsurlarının birikimlerini yok etme gayretinin FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz."
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