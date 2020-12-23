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Ekonomi Erdoğan asgari ücreti ne kadar açıkladı? 2021 asgari ücret ne kadar?
Ekonomi

Erdoğan asgari ücreti ne kadar açıkladı? 2021 asgari ücret ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika asgari ücret açıklaması geldi. Asgari Ücret Komisyonusu üçüncü toplantısını 22 Aralık’ta yaptı. Son toplantıda TÜİK’in asgari ücret önerisi açıklandı. TÜİK’in asgari ücret önerisine göre, ağır işlerde çalışan bekar bir işçinin asgari ücret maaşı 2 bin 792 TL olması istendi. 2021 asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne kadar zam açıklaması yapacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan’dan son dakika asgari ücret açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:54:00 - 2020-12-23 13:54:55
Erdoğan asgari ücreti ne kadar açıkladı? 2021 asgari ücret ne kadar?

AK Parti grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammı ile ilgili soruları da cevaplandırdı. Bir gazetecinin "Asgari ücret için gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna, "Görüşmeler belli bir yere kadar gelsin, cevap vereceğiz" diyerek karşılık verdi.

2021 asgari ücret zammı

Hükümet ve sendikalar arasında arasında yapılan toplantılar sonunda, 2021'de çalışanlara ne kadar maaş verileceği belirlenecek. Görüşmeler devam ederken dün Türkiye İstatistik Kurumu, asgari ücret hesaplamasını 2 bin 792 lira 10 kuruş olarak komisyonla paylaştı.

Asgari ücret zam artışı

TÜİK 2021 yılı asgari ücret önerisine göre, TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi. Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak. 

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