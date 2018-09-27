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Erdoğan araya girmişti... Umut Ali Özmen Türkiye'de!

Sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da gözaltınan alınan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:13
Erdoğan araya girmişti... Umut Ali Özmen Türkiye'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girerek serbest bırakılmasını sağladığı Umut Ali Özmen'den sevindiren haber geldi.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da gözaltınan alınan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

AYRINTILAR GELECEK...

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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