  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Özer'den beklenen açıklama geldi: 15 Ekim'e kadar uzatıldı

Evanjelik papazdan güldüren açıklama! Bakın 'İsa Mesih'in neden gelmiyormuş

İbrahim Kalın'dan "Suriyeli sığınmacı" itirafı: Bu eleştiri haklı

İngilizler bile itiraf etti! Nikkei Asya'da Selçuk Bayraktar’a müthiş benzetme

Karamollaoğlu'ndan Bayraktar açıklaması

'Ciciş Esra' ahlaksızlıkta çağ atladı! İş adamını müstehcen görüntüler göndererek taciz etti

Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi duyurdu: İstanbul-Ankara arası daha da kısalacak

İçişleri Bakanlığından "Kürdistan Özgürlük Partisi" açıklaması

Putin’den Türkiye açıklaması: Görüşmeler zor geçiyor ama...

AB’den iki ülkeye flaş çağrı! ‘İşgal ederiz’ açıklaması gündeme oturmuştu
Gündem Erdoğan Ankara'ya geldi
Gündem

Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretin ardından Ankara'ya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 18:49:00 -
Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretin ardından özel uçak "TC-TRK" ile saat 18.25'te Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay