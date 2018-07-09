Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı olarak bugün TBMM'de yemin etti. Erdoğan'ın meclisteki yemin töreninde sonra yeni sisteme resmen geçilmiş oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yemin ettikten sonra Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de düzenlenen törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne gelerek buradaki özel defteri imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine bunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemine göre seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, TBMM'nin 27'inci dönem milletvekillerini de belirledi.

Cumhuriyetimizin bu önemli dönüm noktasında 12'inci cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin birinci cumhurbaşkanı olarak milletimizin kardeşliğini güçlendirmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz.

Zatıalinizin ve arkadaşlarınızın kurduğu cumhuriyeti, 100'üncü kuruluş yıl dönümünde hedeflerine ulaştırmaya kararlıyız.

Allah bizleri mahcup etmesin, ruhun şad olsun."